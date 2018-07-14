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Meyhanesinde ova tavşanı servis eden işletmecilere yasal işlem

Polisin, bir meyhanede ova tavşanı servisi yapan işyeri sahipleri hakkında yasal işlem başlattığı bildirildi.

Meyhanesinde ova tavşanı servis eden işletmecilere yasal işlem

Polisin, bir meyhanede ova tavşanı servisi yapan işyeri sahipleri hakkında yasal işlem başlattığı bildirildi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:14
Meyhanesinde ova tavşanı servis eden işletmecilere yasal işlem

Polisin, bir meyhanede ova tavşanı servisi yapan işyeri sahipleri hakkında yasal işlem başlattığı bildirildi.

KKTC Avcılık Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, “Alo 140 İhbar Hattı”na, bir kişinin sosyal medyayı da kullanarak, meyhanesinde av hayvanı servis edildiği reklâmı yaptığı ihbarı geldi.

İhbarı değerlendiren Av Koruma Birimi, geçen çarşamba akşamı söz konusu meyhanede yaptığı kontrolde pişirilmiş ve servis edilmiş ova tavşanı tespit etti.

Polis, ilgili meyhane işletmecileri hakkında yasal işlem başlattı.

Avcılık Federasyonu açıklamada, konuya duyarlılık gösterip bizzat ilgilenen Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na, Emekli Polis Subayı Hüseyin Demirel’e ve operasyonda görevli polis memurlarına teşekkür etti..

Açıklamada Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasasına atıfta bulunularak, av hayvanlarının ve yabani kuşların otel, pansiyon, lokanta, market, kahvehane, bar veya bu gibi ikametgah dışında başka yer veya mekanda pişirilmesi, yemek olarak verilmesi veya yemek listesinde gösterilmesinin yasak olduğuna dikkat çekildi.

 

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Son Güncelleme: 14.07.2018 17:31
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