“mevzuat Hazırlama Teknikleri” Konulu Hizmet İçi Eğitim

Lefkoşa, 23 Mayıs 18 : Başbakanlık Personel Dairesi’nin 2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında hukuk işlerini yürüten veya mevzuatın hazırlanmasında görev alan personele “Mevzuat Hazırlama Teknikleri” konulu hizmet içi eğitim verildi.Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, hizmet İçi eğitime 60 personel katılırken, katılımcılara üçer gün süreyle TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü İçişleri Komisyonu’nda uzman olarak görev alan Doç Dr. Fahri Bakırcı ile emekli Meclis Genel Sekreteri Mehmet Öner Ekinci tarafından, “Yasa Yapım Süreci, Yasaların Yapılmasında Gözetilmesi Gereken İlke ve Ölçütler, Yasa Yapım Tekniği ile Yasaların Yapısal Sistematiği” konularında eğitim verildi.(GÖZ/GUR) FOTOĞRAFLI