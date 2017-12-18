Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul’u bütçe görüşmelerinde konuşan Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta sorunun çözülmesi için sarf edilen çabayı anlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 2018 yılı bütçesini görüşmeyi sürdürüyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bütçe görüşmeleri çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Kıbrıs’ta sorunun çözülmesi için çaba sarf ettiklerini ancak çözemediklerini dile getiren Çavuşoğlu, bunun sorumlusunun Türkiye olmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Rum tarafının, yönetimi, gücü ve ekonomiyi Türklerle paylaşmak istemediği için çözüm olmadığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, “Bu parametrelerle de bir çözüme ulaşamayacağımız kanaatine vardık. Dolayısıyla, artık bundan sonra hangi adımı atacağımız, ne yapacağımızı konusunda KKTC ile de hemfikir olduk. Şimdi güneyde ve kuzeyde seçimler var, seçim öncesi zaten bunları tartışmanın bir anlamı yok, seçim malzemesi yapılamaz, bu, milli bir politikadır. Dolayısıyla, özellikle KKTC’deki seçimlerden sonra oturacağız, konuşacağız, birlikte neler yapacağımızı değerlendireceğiz ama bu süreçte tabii ki KKTC’nin tanıtımı için adım atmamız lazım ama KKTC’yi zaten Türkiye tanıyor” dedi.

Büyük Millet Meclisinden yeni bir tanıma kararı çıkarmaya gerek olmadığını ama KKTC pasaportunun daha fazla ülkede geçerli olması için daha fazla ülkede, şehirde temsilcilik açılması için iktidar ve muhalefetle hep birlikte, çalışmak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, KKTC’nin üzerindeki izolasyonların kalkması gerektiğini çünkü Avrupa Birliğinin bu konuda da sözünde durmadığını ifade etti.