Mevlüt Çavuşoğlu Kktc’de…

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA AKINCI BAŞKANLIĞINDA ÇAVUŞOĞLU'NUN KATILIMIYLA ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BULUŞULDU
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki çalışma yemeği saat 20.30’da başladı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabulünün ardından heyetler arası görüşmeye geçilmesi bekleniyordu ancak programın uzaması nedeniyle heyetler arası görüşme yapılmadan çalışma yemeğine geçildiği öğrenildi.
Çalışma yemeğinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.
Yemeğin ardından açıklama yapılmayacağı bildirilirken; Çavuşoğlu’nun çalışma yemeğinin ardından KKTC’den ayrılması bekleniyor.