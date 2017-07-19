FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2017 Çarşamba 06:56

Mevlüt Çavuşoğlu Kktc’de…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,&nbsp; Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı&nbsp; Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu Kktc'de…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA AKINCI BAŞKANLIĞINDA ÇAVUŞOĞLU'NUN KATILIMIYLA ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BULUŞULDU

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı  Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki çalışma yemeği saat 20.30’da  başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabulünün ardından  heyetler arası görüşmeye geçilmesi bekleniyordu ancak programın uzaması nedeniyle heyetler arası görüşme yapılmadan çalışma yemeğine geçildiği öğrenildi.

Çalışma yemeğinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da  hazır bulundu.

Yemeğin ardından açıklama yapılmayacağı bildirilirken; Çavuşoğlu’nun çalışma yemeğinin ardından KKTC’den ayrılması bekleniyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu’ndan Açıklama Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu’ndan...
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
20 Temmuz 1974 Barış Harekatı döneminin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit, Lefkoşa Göçmenköy’deki...

Haberi Oku