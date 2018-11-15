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Mevlit Kandili Haftası Dolayısıyla Etkinlikler Düzenleniyor

MEVLİT KANDİLİ, 19 KASIM’DA İDRAK EDİLECEK 

Mevlit Kandili Haftası Dolayısıyla Etkinlikler Düzenleniyor

MEVLİT KANDİLİ, 19 KASIM’DA İDRAK EDİLECEK 

15 Kasım 2018 Perşembe 16:39
Mevlit Kandili Haftası Dolayısıyla Etkinlikler Düzenleniyor

MEVLİT KANDİLİ, 19 KASIM’DA İDRAK EDİLECEK 

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Mevlit Kandili Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.

Mevlit kandili, 19 Kasım pazartesi günü ülke genelindeki tüm camilerde düzenlenecek programlarla idrak edilecek.  

Din İşleri Başkanlığından verilen bilgiye göre, Mevlid-i Nebi Haftası, Din İşleri Başkanlığı ve Din Hizmetleri Müşavirliği’nin ortak çalışmasıyla 17 Kasım’da saat 18.00’de YDU Kütüphanesi Salon 4’te Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı Ensari Yentürk’ün vereceği Konferans ile başlayacak.

Mevlid Kandili olan 19 Kasım 2018 Pazartesi günü ise ülke genelinde tüm camilerde Mevlit Kandili programları düzenlenecek, Hz. Ebubekir Camii’nde yapılacak kandil programı, BRT’den canlı verilecek.

HALA SULTAN TEKKESİ ZİYARETİ 20 KASIM’DA…

20 Kasım’da 15’inci kez düzenlenen Hala Sultan Tekkesi ziyaretine, normal zamanlarda geçişine izin verilmeyen ve katılmak için geçtiğimiz hafta kayıtlarını yaptıran, Türkiye Cumhuriyeti kökenli KKTC vatandaşlarından oluşan 714 kişi katılacak.

İLÇELERDE PAZAR YERLERİNDE LOKMA

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Başkanlığı’nca; 18 Kasım pazar günü Lefkoşa, 19 Kasım pazartesi Lefke, 21 Kasım Çarşamba Girne, 22 Kasım Perşembe Gazimağusa, 23 Kasım Cuma İskele, 24 Kasım Cumartesi günü Güzelyurt Pazar yerinde Lokma ikramı yapılacak.

TOPLANTI

Öte yandan Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Mevlit Kandili Haftası nedeniyle dün Dörtyol’da ülke genelinde camilerde görev yapan imam ve müezzinlerle bir toplantı yaptı.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Dörtyol Kültür Evi’nde gerçekleşen toplantıya; Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Din İşleri Başkan Yardımcıları Fahrettin Öğdü, Mustafa Küçük, Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik ve ülke genelindeki din görevlileri katıldı.

Eylül 2018’de yapılan Dini Yeterlik Sınavı’na giren ve başarı belgesi almaya hak kazananların da katıldığı toplantı saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra kürsüye gelen Talip Atalay, Mevlit Kandili dolayısıyla yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler aktardı.

Din İşleri Başkanı Atalay, Mevlit Kandili programını açıklamasının ardından toplum ve çalışanların genel faydasına olacak işler yaptığını belirttiği din görevlilerinden İsmail Gök ve Safer Mani‘ye teşekkür belgesi verdi. Toplantı, Dini Yeterlik Belgesi almaya hak kazananlara belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

(EMR/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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