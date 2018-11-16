Mevlevi atış alanında havan atışları yapılacak



Güzelyurt ilçesine bağlı Mevlevi bölgesindeki atış alanında havan atışları yapılacak.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, 21-23 Kasım ile 26-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak havan atışları 08.00 ile 21.00 saatleri arasında yer alacak.

Açıklamada, söz konusu bölgeye can ve mal emniyeti açısından girilmemesi gerektiği vurgulandı.

Havan atışından dolayı girilmemesi gereken bölgeler şöyle:

“Batıda; Yuvacık köyü 500m güneydoğusu-Kalkanlı 70 m. Doğusundan geçen hattın doğusu. Doğuda Tutukçu T. Gürkan Burnu hattının batısı, Güneyde Yuvacık köyü 500 m güneydoğusu-Soğan T. 500 M doğusu hattının kuzeyi, Kuzeyde Kalkanlı 700m doğusu – Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”

