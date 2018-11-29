banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95410
ALTIN
203.404
DOLAR
5.1560
STERLİN
6.5785
EURO
5.8636
Hırsızlar silahla yakalanabildi
HIRSIZLAR SİLAHLA YAKALANABİLDİ
Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı
AKINCI - ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı...
YENİ BOĞAZİÇİ'NDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ziynet eşyası satarken tutuklandılar
ZİYNET EŞYASI SATARKEN TUTUKLANDILAR
banner282

Mevlevi atış alanında 3-14 Aralık tarihlerinde havan atışı yapılacak

Mevlevi atış alanında 3-14 Aralık tarihlerinde havan atışı yapılacak

29 Kasım 2018 Perşembe 09:03
Mevlevi atış alanında 3-14 Aralık tarihlerinde havan atışı yapılacak

GÜZELYURT KAYMAKAMLIĞI HAVAN ATIŞLARI NEDENİYLE GİRİLMEYECEK BÖLGELERİ AÇIKLADI

Güzelyurt Kaymakamlığı 3-14 Aralık (her iki tarih dahil) tarihleri arasında Mevlevi atış alanında havan atışları yapılacağını belirterek, can ve mal kaybı olmaması için bu tarihler arasında girilmemesi gereken bölgeleri açıkladı.

Buna göre; atış yapılacak tarihlerde 07.00-21.00 saatleri arasında Batı’da Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Kalkanlı 700 metre doğusundan geçen hattın doğusu, Doğu’da Tutukçu T. Gürkan Burnu hattının batısı, Güney’de Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Sogan T. 500 metre doğusu hattının kuzeyi ve Kuzey’de Kalkanlı 700 metre doğusu- Gürkan Burnu hattının kuzeyine girilmemesi istendi.

Adı geçen bölgelerin, belirtilen gün ve saatlerde tehlikeli yasak bölge ilan edildiği ifade edilen açıklamada, atışı müteakip bölgede muhtemelen kör giden mermilerin arama ve imha işlemi devam edeceğinden bölge muhtarlarına, yöre halkına, komutanlıkça serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar girilmemesi gerektiği kaydedildi.

 

Son Güncelleme: 29.11.2018 12:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktoeös, Öğretmen Eksikliği Gerekçesiyle Polatpaşa Lisesi’nde Eylem Yaptı
Ktoeös, Öğretmen Eksikliği Gerekçesiyle Polatpaşa Lisesi’nde Eylem Yaptı
Akıncı - Erhürman Görüşmesi Tamamlandı
Akıncı - Erhürman Görüşmesi Tamamlandı
Ktso, Yaga Ve Kalkınma Bankası Heyeti Ankara Ve Kayseri’de Kooperatifçilik Ve Yenilenebilir Enerji Alanlarında Temaslarda Bulundu
Ktso, Yaga Ve Kalkınma Bankası Heyeti Ankara Ve Kayseri’de Kooperatifçilik Ve Yenilenebilir Enerji Alanlarında Temaslarda Bulundu
Şahali Antalya’da Düzenlenen Eurasia Growtech Fuarı’nın Açılışına Katıldı
Şahali Antalya’da Düzenlenen Eurasia Growtech Fuarı’nın Açılışına Katıldı
Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı
Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı
Çalıntı ziynet eşyalarını kuyumcuya satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
Çalıntı ziynet eşyalarını kuyumcuya satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
Kktc Merkez Bankası Iıı.çeyrek Bülteni... “eylüldeki Yüzde 37,23'lük Enflasyon 2002'den Sonraki En Yüksek Artış”
Kktc Merkez Bankası Iıı.çeyrek Bülteni... “eylüldeki Yüzde 37,23'lük Enflasyon 2002'den Sonraki En Yüksek Artış”
Ziynet eşyası satarken tutuklandılar
Ziynet eşyası satarken tutuklandılar
Ercan’da ve Yeniboğaziçi’nde uyuşturucudan 6 tutuklu
Ercan’da ve Yeniboğaziçi’nde uyuşturucudan 6 tutuklu
Polis bazı hırsızlık olaylarını aydınlattı
Polis bazı hırsızlık olaylarını aydınlattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim