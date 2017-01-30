Mevlevi Atış Alanı İçin Uyarı

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, atış talimi nedeniyle, can ve mal emniyeti açısından 15, 16, 20, 21, 22, 23 Şubat tarihlerinde sabah saat 07:00 ile akşam saat 20:00 arasında girilmemesi gereken yerler şöyle duyuruldu:

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