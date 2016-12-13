Mevlana Kıbrıs’ta Anılıyor

Yunus Emre Enstitüsü ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin işbirliği, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımıyla “Vuslatının 743. Yılında Mevlana’yı anma etkinliği” gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin işbirliği, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımıyla “Vuslatının 743. Yılında Mevlana’yı anma etkinliği” gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Tasavvuf müziği ve sema töreninin yer aldığı etkinliğin sunuculuğunu şair Dervişe Güneyyeli Kutlu yaptı. Etkinlik sema töreni ile son buldu.

Mevlana haftası etkinlikleri bu akşam saat 19:00’da Güzelyurt AKM’de Güzelyurtlu vatandaşların beğenisine sunulacak. Etkinlik, 17 Aralık tarihinde ise Lefkoşa Mevlevihanesi’nde kapanış programı ile son bulacak.