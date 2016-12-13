Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Aralık 2016 Salı 13:09

Mevlana Kıbrıs’ta Anılıyor

Yunus Emre Enstitüsü ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin işbirliği, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımıyla “Vuslatının 743. Yılında Mevlana’yı anma etkinliği” gerçekleştirildi.

Mevlana Kıbrıs'ta Anılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Yunus Emre Enstitüsü ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin işbirliği, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımıyla “Vuslatının 743. Yılında Mevlana’yı anma etkinliği” gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Tasavvuf müziği ve sema töreninin yer aldığı etkinliğin sunuculuğunu şair Dervişe Güneyyeli Kutlu yaptı. Etkinlik sema töreni ile son buldu.

Mevlana haftası etkinlikleri bu akşam saat 19:00’da Güzelyurt AKM’de Güzelyurtlu vatandaşların beğenisine sunulacak. Etkinlik, 17 Aralık tarihinde ise Lefkoşa Mevlevihanesi’nde kapanış programı ile son bulacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Mevlana
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI! GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI!
'HER AYAK SESİNDE...' 'HER AYAK SESİNDE...'
Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...
BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALDIĞI İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR" BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR OLACAK” AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI!
Deniz feneri yıkıldı!

Haberi Oku