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METİN SEVİMLİ YARALANDI

Dereboyunda meydana gelen trafik kazasında salon araç ile motosiklet çarpıştı

METİN SEVİMLİ YARALANDI

Dereboyunda meydana gelen trafik kazasında salon araç ile motosiklet çarpıştı

18 Mart 2018 Pazar 11:44
METİN SEVİMLİ YARALANDI
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Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde dün sabah 08.30 civarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Servet Somuncuoğlu Sokak’ta PS 570 plakalı araç ile seyreden Otuekong Bassey Eyo (E-28), Memduh Asaf Sokak kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, Memduh Asaf Sokak’a giriş yaptı. O esnada Memduh Asaf Sokak’tan Dereboyu’na doğru seyreden, Metin Sevimli (E-22) yönetimindeki LA 274 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Olay yerine çağırılan ambulansla Lefkoşa devlet hastanesine kaldırılan Sevimli’nin, muhtelif yerlerinde kırık olduğu öğrenildi.

Kaynak: Diyalog

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