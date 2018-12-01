Meteoroloji Yağış Raporu ...

EN FAZLA YAĞIŞ 26 KG İLE YDÜ’DE KAYDEDİLDİ

Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.): KKTC’de bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağmur metrekareye 26 kg ile Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“YDÜ 26 kg, Beyarmudu, Kantara, Mehmetcik 21 kg, Geçitkale 18 kg, Ziyamet 16 kg, Akdoğan 15 kg, Akıncılar 13 kg, Devlet Üretme Çiftliği, Tatlısu 11 kg, Lefkoşa 10 kg, Yenierenköy, Mallıdağ, Sandallar 9kg”.

Diğer yörelerde ise, 0,4 ile 8 kg/m² arası yağış kaydedildi.

(AK/YIL)