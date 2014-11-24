Meteoroloji Dairesi Yarın Ve Çarşamba Günleri Sağnak Yağış Beklendiğini Bildirdi Ve Tedbirli Olunması Uyarısında Bulundu

Lefkoşa, 24 Kasım 14 : Meteoroloji Dairesi yarın ve Çarşamba günleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olmasının beklendiğini bildirdi ve yetkililerle vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında 25 – 26 Kasım, 2014 tarihlerinde gerçekleşecek sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

(ÖZ/ÖK)