METEOROLOJİ UYARDI

Kısa sürede etkili olan aşırı yağış ve dolu nedeniyle trafik ağır ilerlerken, Çağlayan bölgesinde bazı yollar sular altında kaldı. Alayköy’de ise yoğun dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi.

Meteoroloji uyardı…

Meteoroloji Dairesi, dün başlayan sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 15.00’e kadar yer yer etkili olacağını açıklayarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji sağanak yağmurun bugün ve yarın da devam edeceğini, bugün 19-22 derece dolaylarında olacak hava sıcaklığının sonraki günlerde yükseleceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 10 Nisan – 16 Nisan tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.