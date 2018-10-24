Meteoroloji kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

: Meteoroloji Dairesi, bugün saat 15.00’ten başlayarak Cuma günü saat 15.00’e kadar sürecek dönem için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaparak, oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece ve yarın yer yer kuvvetli (21-50 kg/m² ) olacağı, ayrıca rüzgarın yarın güney ve batı, Cuma günü ise kuzey ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

Açıklamaya göre, Cumartesi günden itibaren Çarşamba güne kadar ise havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 26 – 29 derece, yarın ve Cuma günü ise iç kesimlerde ve sahillerde 22 – 25 derece dolaylarında seyredecek.