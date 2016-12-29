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29 Aralık 2016 Perşembe 09:53

METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN UYARI

Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışlara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN UYARI
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METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN UYARI

Daireden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında son bir haftada bölgemizde devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışlar sonucunda tüm bölgelerimizde yağış miktarları normallerin üzerine çıkmış ve toprağın suya doymuş olmasından dolayı ve ay sonuna  kadar devam etmesi beklenen yağışlar sonucunda suyun kısa sürede akışa geçeceği gerçeğinden yola çıkarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” ifadelerine yer verildi.
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YağışKktcde Yağmur
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