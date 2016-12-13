Meteoroloji Dairesi’nden Uyarı

Meteoroloji Dairesi, yarın hava sıcaklığında ani düşüş ve fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında yarın rüzgar kuzey ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.
Oldukça soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan bölgemizde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece santigrad altında seyretmesi bekleniyor.
Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.