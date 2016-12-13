Meteoroloji Dairesi’nden Uyarı

Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Oldukça soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan bölgemizde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece santigrad altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında yarın rüzgar kuzey ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.