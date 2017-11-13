Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Kasım 2017 Pazartesi 15:36

METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin ülkede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini açıkladı.

METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN TOZ UYARISI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin ülkede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini açıkladı.

Yazılı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında güneyli hava akımları ile kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” ifadeleri kullanıldı.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PSİKOLOJİK KONTROLDEN GEÇECEK PSİKOLOJİK KONTROLDEN GEÇECEK
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

PSİKOLOJİK KONTROLDEN GEÇECEK
Ayrıldığı eşi Gamze Pehlivanı, herkesin gözü önünde 36 kez bıçaklayarak canlı canlı yakmaya çalışan...

Haberi Oku