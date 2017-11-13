METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin ülkede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin ülkede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini açıkladı.
Yazılı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında güneyli hava akımları ile kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” ifadeleri kullanıldı.