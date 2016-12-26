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26 Aralık 2016 Pazartesi 13:37

Meteoroloji Dairesi’nden "Tedbirli Olun" Uyarısı

Meteoroloji Dairesi'nden 'Tedbirli Olun' Uyarısı
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“YAĞIŞAR DOLAYISIYLA SU KISA SÜREDE AKIŞA GEÇEBİLİR”

 Meteoroloji Dairesi, ay sonuna kadar devam etmesi beklenen yağışlar sonucunda suyun kısa sürede akışa geçeceği gerçeğinden yola çıkarak, oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkilileri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Dairesi’nden yayımlanan meteorolojik uyarıda, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında son bir haftada devam eden sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar sonucunda tüm bölgelerdeki yağış miktarlarının normallerin üzerine çıktığına dikkat çekildi.

Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Toprağın suya doymuş olmasından dolayı ve ay sonuna kadar devam etmesi beklenen yağışlar sonucunda, suyun kısa sürede akışa geçeceği gerçeğinden yola çıkarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

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