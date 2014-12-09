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Meteoroloji Dairesi’nden Sel Ve Su Baskınları Konusunda Uyarı Geldi…

Meteoroloji Dairesi oluşabilecek ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara uyarıda bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden Sel Ve Su Baskınları Konusunda Uyarı Geldi…

Meteoroloji Dairesi oluşabilecek ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara uyarıda bulundu.

09 Aralık 2014 Salı 12:59
Meteoroloji Dairesi’nden Sel Ve Su Baskınları Konusunda Uyarı Geldi…
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EN FAZLA YAĞIŞ 50.4 KG İLE TÜRKELİ’YE

 Meteoroloji Dairesi oluşabilecek ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara uyarıda bulundu.

Daire’den yapılan açıklamada gözlem ağından alınan veriler ve yapılan meteorolojik değerlendirmeler ışığında yağış miktarlarının bazı bölgelerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sınırına ulaştığı ve yağışlı hava kütlesinin gün boyunca bölgeyi etkilenmeye devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, saat 13.00 itibariyle metrekareye Türkeli’de 50.4, Alsancak’ta 36.0, Lefkoşa merkezde 29.4 Lefkoşa’da 26.8, Kozanköy’de 25 kilogram yağış düştü.

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