Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Aralık 2016 Pazar 08:02

Meteoroloji Dairesi’den Aşırı Yagış Uyarısı

Meteoroloji Dairesi'den Aşırı Yagış Uyarısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“SAĞANAK VE GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ, BU GÜN ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK”

“KUZEY SAHİL, BEŞPARMAKLAR VE KARPAZ BÖLGESİNDE ‘ŞİDDETLİ YAĞIŞ’ SINIRINA ULAŞILDI”

GİRNE KAYMAKAMI ERİŞMEN, GİRNE’DE DÜN GECE İTİBARIYLA 93 SU BASKINI İHBARI ALDIKLARINI AÇIKLADI

POLİS VATANDAŞLARI UYARDI: “GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ İLE KERVANSARAY KAVŞAĞI ARASINDAKİ GÜZERGAHTA YOĞUN SU BİRİKİNTİSİ VAR. BU YOLU DEĞİL, ÇEVRE YOLUNU KULLANIN”

Meteoroloji Dairesi, dün öğleden sonra başlayan sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışın bu gün öğle saatlerine kadar etkili olacağını duyurarak, yetkilileri ve vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Dairesi, özellikle Kuzey Sahil, Beşparmaklar ve Karpaz bölgesinde “şiddetli yağış” sınırına ulaşıldığını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, “Dün öğleden sonra başlayan ve aralıklı olarak bugün öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış sonucunda düşen yağış miktarı yer yer, özellikle Kuzey Sahil ve Beşparmaklar ile Karpaz bölgesinde, ‘şiddetli yağış’ sınırına (76-100 mm) ulaştı. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

ERİŞMEN: “DÜN GECE İTİBARIYLA SU BASKINLARI KONUSUNDA BİZE ULAŞAN İHBAR SAYISI 93”

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Girne’de dün akşam su baskınları meydana geldiğini belirterek, akşamki gelişmeleri Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirdi.

Erişmen, dün akşam geç saatlere kadar baskınların olduğu yerde olduğunu ifade ederek, saat 02.00 civarında buradan ayrıldığını ve o ana kadar kendilerine su baskınları konusunda ulaşan ihbar sayısının 93 olduğunu söyledi.

Girne’de, itfaiye, polis, sivil savunma ve Girne Belediyesi ekiplerin yer aldığı bir kriz masası oluşturulduğunu dile getiren Mustafa Erişmen, özel sektörün ve Sahil Güvenlik’in kendilerine dozer ve vidanjör desteği verdiğini de söyledi.

Araçların yollardan çekildiğini ifade eden Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, yaralanma konusunda herhangi bir ihbar almadıklarını da sözlerine ekledi.

Bu arada yağışlardan dolayı mağdur olanların 0548 811 55 04, 0533 834 29 73, 0548 847 38 17, 0548 830 28 23 numaralı telefonları arayabileceği belirtildi.

POLİS UYARDI: “DİKKATLİ ARAÇ KULLANIN”

Polis Basın Subaylığı, Girne şehir içinde, Girne Amerikan Üniversitesi ile Kervansaray Kavşağı arasındaki güzergahta yoğun su birikintisi olduğunu duyurdu.

Polis, salon araçların bu yolu değil, Çevre yolunun kullanılmasını isteyerek, diğer yollarda da su birikintisi olabileceğini belirtti, vatandaşlara “dikkatli araç kullanın” çağrısı yaptı.

KÜÇÜKKAYMAKLI ŞEHİTLERİNİ ANMA TÖRENİ, ERTELENDİ

Öte yandan, bu sabah yapılacağı açıklanan Küçükkaymaklı Şehitleri anma töreni elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileriki tarihe ertelendi.

GİRNE’DEKİ YENİ YIL ETKİNLİKLERİ DE İPTAL OLDU

Girne Belediyesi, bugün Girne’de yapılacak yeni yıl çocuk partisinin ve Karaoğlanoğlu’nda düzenlenecek yeni yıl etkinliğinin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Ani Ölüm! Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti Ani Ölüm! Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti
ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ! ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ! DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ!
Yeni Alınan Seyyar Radar Cihazları, Polis Teşkilatına Teslim Edilecek… Yeni Alınan Seyyar Radar Cihazları, Polis Teşkilatına...
Akıncı: "Türk Askerinin Gitmesi Söz Konusu Olamaz" Akıncı: "Türk Askerinin Gitmesi Söz Konusu...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Haberi Oku