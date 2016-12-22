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22 Aralık 2016 Perşembe 05:55

Meteoroloji Dairesi Uyardı..

Meteoroloji Dairesi, bölgede aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı yerel yönetimleri ve vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Dairesi Uyardı..
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Meteoroloji Dairesi, bölgede aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı yerel yönetimleri ve vatandaşları  uyardı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında bölgedeki yağış miktarlarının yer yer aşırı ( 100 mm üzeri ) yağış sınırını aştığına dikkat çekilerek,  bugün saat 15.00’e kadar oluşabilecek  ani sel, su baskını, dere taşması, toprak kayması ve benzeri olumsuzluklara  karşı yerel yönetimlerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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