Meteoroloji Dairesi Toz Zerreciklerine Karşı Halkı Uyardı!

Meteoroloji Dairesi Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün öğle saatlerinden itibaren, çarşamba gece yarısına kadar KKTC üzerinde hava kirliliği yaratacağını açıkladı.
21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:23
Son Güncelleme: 21.05.2018 12:39
Meteoroloji Dairesi Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün öğle saatlerinden itibaren, çarşamba gece yarısına kadar KKTC üzerinde hava kirliliği yaratacağını açıkladı.
Meteoroloji Dairesi Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün öğle saatlerinden itibaren, çarşamba gece yarısına kadar KKTC üzerinde hava kirliliği yaratacağını açıkladı.