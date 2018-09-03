Meteoroloji Dairesi halkı uyardı!

METEOROLOJİ DAİRESİ YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARIDA BULUNDU

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının bugünden itibaren 3 gün, mevsim normallerinin üzerinde olması beklendiğinden, yetkilileri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Daire’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, çarşambaya kadar, en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde, iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde ise 33 - 36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.