Meteoroloji Dairesi En Fazla Yağışın Boğaz’a Düştüğünü Açıkladı

Meteoroloji Dairesi, en fazla yağışın Boğaz, Girne ve Zaferburnu’na düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 14.30 itibarıyla 24 saatte, Boğaz’da metrekareye 19,8 kg, Girne’ye metrekareye 18,2 kg ve Zaferburnu’nda da metrekareye 15,7 kg yağış düştü.

Yağışların diğer bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

“Alsancak; 15,2 kg/m², Kozanköy; 13,1 kg/m², Akdeniz; 11,8 kg/m², Alevkaya; 10,9 kg/m², Çamlıbel; 10,6 kg/m², Geçitkale; 10,0 kg/m², Kırıkkale; 9,8 kg/m²”