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Meteoroloji Dairesi Açıkladı...24 Saatte En Çok Yağış Alan Bölge Ercan!

24 SAATTE EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGE ERCAN

Meteoroloji Dairesi Açıkladı...24 Saatte En Çok Yağış Alan Bölge Ercan!

24 SAATTE EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGE ERCAN

15 Mayıs 2018 Salı 08:39
Meteoroloji Dairesi Açıkladı...24 Saatte En Çok Yağış Alan Bölge Ercan!

24 SAATTE EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGE ERCAN
Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla, son 24 saatte en çok yağış alan yörenin Ercan olarak tespit edildiğini açıkladı. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ercan’a 8 kg/m², İskele’ye 7 kg/m², Yakın Doğu Üniversitesi, Alayköy 5 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği’ne 3 kg/m², Lefkoşa’ya  2 kg/m², Salamis, Vadili, Sandallar, Çayırova, Mallıdağ’a 1 kg/m² yağış düştü. 
Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi. 
 

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Son Güncelleme: 15.05.2018 12:24
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