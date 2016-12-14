Meteoroloji Dairesi Açıkladı...

Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinde don olayı; cuma ve cumartesi günleri ise yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre,bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava pazar gününden sonra parçalı, az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 13-15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette; cuma ve cumartesi günleri ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.