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Metehan’da Uyuşturucu… Bir Kişi Tutuklandı

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Lefkoşa-Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan dün akşam KKTC’ye giren bir kişi uyuşturucu ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandı.

Metehan’da Uyuşturucu… Bir Kişi Tutuklandı

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Lefkoşa-Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan dün akşam KKTC’ye giren bir kişi uyuşturucu ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandı.

06 Kasım 2018 Salı 10:25
Metehan’da Uyuşturucu… Bir Kişi Tutuklandı
Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Lefkoşa-Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan dün akşam KKTC’ye giren bir kişi uyuşturucu ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandı.
Polis bülteninde, dün akşam saat 20.00 sıralarında KKTC’ye giriş yapan T.T’nin (E-39), şüpheli hareketleri dolayısıyla polis tarafından kontrol edileceğini anlaması üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri ve 12 gram kokain türü uyuşturucuyu yere attığı belirtildi.
T.T. tutuklanırken hakkındaki soruşturma sürüyor.
(RU/GÜL) 

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