Metehan’da Uyuşturucu… Bir Kişi Tutuklandı





Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Lefkoşa-Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan dün akşam KKTC’ye giren bir kişi uyuşturucu ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandı.Polis bülteninde, dün akşam saat 20.00 sıralarında KKTC’ye giriş yapan T.T’nin (E-39), şüpheli hareketleri dolayısıyla polis tarafından kontrol edileceğini anlaması üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri ve 12 gram kokain türü uyuşturucuyu yere attığı belirtildi.T.T. tutuklanırken hakkındaki soruşturma sürüyor.(RU/GÜL)