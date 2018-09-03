Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye girişlerde yaşanan yoğunluğun giderilmesi için çalışma başlatıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye girişlerde yaşanan yoğunluğun giderilmesi için çalışma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bugün sabah saatlerinde Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Fuat Çelebi ile birlikte Metehan Sınır Kapısı’na giderek incelemelerde bulundu.

Atakan, kısa bir incelemenin ardından uygulanmasında karar kılınan formül üzerinde proje çalışması başlatılması için talimat verdi.

Söz konusu çalışmanın en kısa sürede uygulamaya konulup, Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye girişlerde yaşanan yoğunluğun giderilmesi hedefleniyor.

