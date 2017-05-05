Metehan Işıklarında Kaza

EF 020 plaklı araç Metehan Deyeboyu ışıklarından Metehan sınır kapısına doğru hareket etiği sırada kontrolünü kaybetti . Araç refüje çıktı. Polisten alınan bilgiye göre yaralı olmadığı öğrenildi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
EF 020 plaklı araç Metehan Deyeboyu ışıklarından Metehan sınır kapısına doğru hareket etiği sırada kontrolünü kaybetti . Araç refüje çıktı. Polisten alınan bilgiye göre yaralı olmadığı öğrenildi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.