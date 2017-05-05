Metehan Işıklarında Kaza

EF 020 plaklı araç Metehan Deyeboyu ışıklarından Metehan sınır kapısına doğru hareket etiği sırada kontrolünü kaybetti . Araç refüje çıktı. Polisten alınan bilgiye göre yaralı olmadığı öğrenildi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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