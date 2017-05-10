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10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:27

Mete Adanır Caddesi Asfaltlandı

Girne Mete Adanır Caddesi, geçtiğimiz gün asfaltlandı. Girne Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Sulu Çember ile şht. Dursun Özsaraç Kavşağı arasında olan güzergahta “asfalt kemirme” çalışmalarının ardından “asfalt serimi” işlemi gerçekleştirildi. Caddede yol çizgilerinin çizilmesinin ardından yolun ortasına altından su geçmesine imkan veren bordür taşları yerleştirilecek.

Mete Adanır Caddesi Asfaltlandı
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 Girne Mete Adanır Caddesi, geçtiğimiz gün asfaltlandı. Girne Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Sulu Çember ile şht. Dursun Özsaraç Kavşağı arasında olan güzergahta “asfalt kemirme” çalışmalarının ardından “asfalt serimi” işlemi gerçekleştirildi. Caddede yol çizgilerinin çizilmesinin ardından yolun ortasına altından su geçmesine imkan veren bordür taşları yerleştirilecek.

GÜNGÖRDÜ: “KENT GENELİNDE ASFLALTLAMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sürekli büyüyerek gelişen Girne’de elektrik, kanalizasyon ve içme suyu yanında Türkiye’den su temini projesi kapsamında yolların kazıldığını belirterek, çalışmaların sona ermesiyle yolların asfaltlanmaya başladığını söyledi.

Güngördü, kent genelinde asflaltlama çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

  

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