Mesut Yılmaz ‘ın oğlu evinde ölü bulundu

Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz,İstanbul Beykoz'daki evinde hayatını kaybetti.

Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz,İstanbul Beykoz'daki evinde hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ın yatağında ölü bulunduğu belirtiliyor.

Yılmaz'ın silahla vurulmuş halde bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yavuz Yılmaz'ın ölümüne ilişkin intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Sağlık ekipleri, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yavuz Yılmaz, nişanlandığı sunucu Neşe Sapmaz ile 3 yıl birlikteliğin arkasından ayrılmışlardı.

Mesut Yılmaz İstanbul'a geliyor

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın acı haberi aldıktan sonra hemen İstanbul'a gelmek için harekete geçtiği belirtildi. Yılmaz'ın İstanbul'a uçakla geleceği ifade edildi.