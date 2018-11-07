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Mesleki Teknik Eğitim İle İş Yaşamını Yakınlaştırmayı Hedefleyen Ab Destekli “vetlam Iı Projesi” Tamamlandı

Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Yaşam Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Aktif İşgücü Piyasası’nın gelişmesini destekleyen AB finansmanlı Teknik Destek Projesi’nin (VETLAM II) kapanış etkinliği Lefkoşa Bedesten’de gerçekleştirildi.

Mesleki Teknik Eğitim İle İş Yaşamını Yakınlaştırmayı Hedefleyen Ab Destekli “vetlam Iı Projesi” Tamamlandı

Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Yaşam Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Aktif İşgücü Piyasası’nın gelişmesini destekleyen AB finansmanlı Teknik Destek Projesi’nin (VETLAM II) kapanış etkinliği Lefkoşa Bedesten’de gerçekleştirildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:35
Mesleki Teknik Eğitim İle İş Yaşamını Yakınlaştırmayı Hedefleyen Ab Destekli “vetlam Iı Projesi” Tamamlandı
Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Yaşam Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Aktif İşgücü Piyasası’nın gelişmesini destekleyen AB finansmanlı Teknik Destek Projesi’nin (VETLAM II) kapanış etkinliği Lefkoşa Bedesten’de gerçekleştirildi.
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamada, toplam 1.6 milyon Euro değerindeki VETLAM II Projesi\'nin hedeflerinin; ekonominin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterli eğitimi almış iş gücünü sağlayabilecek etkin ve etkili mesleki eğitim sistemi için aktif bir toplumsal diyalog aracılığıyla, mesleki eğitim stratejisi ve vasıflandırma çerçevesi, çıraklık eğitim sistemi, veri toplama ve bilgi yönetim sistemi, yaşam boyu öğrenme, istihdam hizmetleri ve aktif işgücü tedbirleri alanlarında Kıbrıs Türk toplumuna teknik yardım hizmetleri vermek olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
“VETLAM II Projesi kapsamında sektör konseyleri oluşturulmuş ve 54 meslek standardı güncellenmiştir. Buna ilaveten ileride gerektiğinde yapılacak olan revizyonlarda kullanılmak üzere bu süreçle ilgili bir de metodoloji hazırlanmıştır. Mesleki standartların, işgücü piyasasındaki beceri ihtiyaçlarına uygun olarak revize edilmesi gerekmektedir. Meslek standartlarının revizyonu, ilgili tüm paydaşların aktif katılımıyla gerçekleştirilmiştir ve bu sayede işletmelerin beceri ihtiyaçları mesleki eğitim ile uyumlaştırılmıştır.
VETLAM II Projesi ayrıca, Mesleki Eğitim Stratejisi’nin geliştirilmesine de katkı sağlamıştır. VETLAM II Projesi\'nin Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile yakın koordinasyonu, çıraklık okulu uygulamalarının, kariyer geliştirme, kapasite oluşturma ve işe dayalı değerlendirme uygulamaları bakımından AB standartlarına yakınlaşmasını sağlamıştır. İşverenler ve iş arayanlara destek sağlamaya yönelik istihdam hizmetlerinin kapasitesi de VETLAM II Projesi sayesinde iyileştirilerek modernleştirilmiştir.”
(SEL) FOTOĞRAFLI

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