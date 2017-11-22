“MESLEKİ EĞİTİM SADECE YOKSULLARIN DEĞİL, TOPLUMUN SEÇENEĞİ OLMALIDIR”

KANBER, MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAĞI İÇİN ODA BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DONDURACAĞINI BİLDİRDİKıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), mesleki eğitimin sadece ‘yoksulların’ değil, toplumun seçeneği olması gerektiğini belirtti.15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşen 1. KTEZO Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi bugün KTEZO binasında gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıklandı.KTEZO Başkanı Mahmut Kanber toplantıda yaptığı konuşmada, milletvekilliği adaylığı nedeniyle Oda Başkanlığı görevini donduracağını bildirdi.Basın toplantısında Kanber tarafından açıklanan KTEZO Çalıştayı sonuç bildirgesinde, toplumun üretime katılımının artırılması gerektiğini dile getirildi. Bildirgede, üniversitelerin eğitimin gerektirdiği standartları uygulamasının önemine işaret edildi.“Mesleki eğitimin sadece yoksulların seçeneği değil toplumun seçeneği olmalıdır” denilen bildirgede, turizmin üretimi ve hizmetleri desteklemek için yapılması ve bu çerçevede yapılandırılması gerektiği kaydedildi.Sağlıkta kamusal etkinlik ve kalitenin artırılması gerektiği söyleyen KTEZO Çalıştayı sonuç bildirgesinde, şehir imar planlarının ivedilikle yürürlüğe girmesi gerektiği anlattı.İşyeri ve işçi planlamasının acilen yapılması gerektiği vurgulanan bildiride, üretim ve pazarlama kooperatiflerinin “ülkenin geleceği” olduğu ifade edildi.KTEZO Çalıştayı sonuç bildirgesinde, kurumların özelleştirme yerine özerkleştirilmesi gerektiği belirtildi.MAHMUT KANBERKTEZO Başkanı Mahmut Kanber, bu çerçevede Oda olarak mücadelelerini sürdürdüklerini anlatarak, bu politikaları bir üst çıtaya taşıyarak, sorunların parlamentoda çözülebilmesi için milletvekili adayı olma kararı aldığını anlattı.“Parlamentoya girersek bu hedefle çalışacağız” diyen Kanber, bu nedenle Oda Başkanlığı görevini dondurarak yetkilerini Oda’nın üst yönetim kademesine devredeceğini açıkladı.TULGA: “MÜCADELEYİ ÇEŞİTLENDİRMEK DAHA DEĞİŞİK PLATFORMDA SÜRDÜRMEK HER KURUMUN GÖREVİ VE HAKKIDIR”KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Mücadeleyi çeşitlendirmek daha değişik platformda sürdürmek her kurumun görevi ve hakkıdır” dedi.Parlamentonun bir mücadele yeri olduğunu kaydeden Tulga, siyaset hakkının herkes için olduğu gibi Kanber için de bir hak olduğunu anlattı.Konuşmasında dövizdeki artışa işaret eden Tulga, büyümeyle birlikte sosyal adaletin de sağlanması gerektiğini kaydetti. Tulga, “Ancak bu şekilde, bunlar gibi elimizde olmayan depremlere karşı direnebiliriz” dedi.Sosyal adaletin sağlanmasının üretimi artırmaktan ve herkesi çalışma hayatına katmaktan geçtiğini söyleyen Tulga, sağlık ve eğitimde kamusal etkinliğin sağlanmasının gerektiğini dile getirdi.Çalışma yaşamını da değerlendiren Tulga, ülkede kayıtlı çalışanların yarısının yabancı uyruklu olduğunu, bunun dünyada örneği olmadığını kaydetti.Konuşmaların ardından, Çalıştaya katkı koyan, Fatma Güven Lisaniler, Bahadır Mahmutoğlu, İsmet Lisaniler, Hasan Solyalı ve Eşref Vaiz’e belge takdim edildi.