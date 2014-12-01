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Meslek Lisesi Mezunu Gençlerin Askerlik Süresi Düşüyor

Yeniden değerlendirilmek üzere komiteye iade edilen Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi

Meslek Lisesi Mezunu Gençlerin Askerlik Süresi Düşüyor

Yeniden değerlendirilmek üzere komiteye iade edilen Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi

01 Aralık 2014 Pazartesi 19:51
Meslek Lisesi Mezunu Gençlerin Askerlik Süresi Düşüyor
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MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ ASKERLİK SÜRESİ 12 AYA DÜŞÜYOR



Yeniden değerlendirilmek üzere komiteye iade edilen Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi

Yasa önerisi, meslek lisesi mezunlarının askerlik süresinin 15 aydan 12 aya düşürülmesi yanında 1 Ocak 2009 tarihinden önce yurt dışına çıkıp kaçak ve bakaya durumuna düşenlere yeniden af getiriyor.

Af düzenlemesi, Askerlik Yasası’nda yer almasına karşın yasada belirtilen süre içerisinde başvuru yapamayıp aftan yararlanmayanlar için yeniden Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nde yer aldı.

Öneri, üniversite öğrencilerine yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde başvurmaları halinde 15 ay yerine 12 ay er olarak askerlik hakkı tanıyor.

Meclis’te kabul edilen yasa önerisiyle, bedelli askerlik hakkından çeşitli sebeplerle yararlanamayarak kaçak durumuna düşenlere de belli bir süre içerisinde af getirilerek yeniden bedelli hakkı tanınıyor. 

Son Güncelleme: 01.12.2014 19:55
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