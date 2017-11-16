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16 Kasım 2017 Perşembe 13:28

MESLEK EĞİTİMİ KAYITLARI 30 KASIM’A UZATILDI

LTB-KTEZO İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEK EĞİTİMİ KAYITLARI 30 KASIM’A UZATILDI

MESLEK EĞİTİMİ KAYITLARI 30 KASIM'A UZATILDI
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) arasında imzalanan meslek edindirmeye yönelik işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenecek istihdam garantili çıraklık ve yetişkin eğitim programı kayıt süresi 30 Kasım Perşembe günü mesai saati sonuna kadar uzatıldı.

AMAÇ NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜ ARTTIRMAK

LTB’den yapılan açıklamaya göre, belirli meslek alanlarında çalışan veya iş arayan kişilere nitelik kazandırarak iş bulmak ve mesleki niteliklerini yükseltmek, tüketici haklarına saygı duyarak hareket etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenecek eğitim programında “Servis Elemanlığı”, “Pastacılık”, “Baristalık”, “Aşçı Yardımcılığı”, “Kasaplık” ve “Oymacılık” alanlarda eğitimler Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde verilecek.

15-18 yaş grubundaki öğrencilerin eğitimi ücretsiz olacak.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan koruma mektubu ile endişe duyulan kişi statüsünde bulunan ve kente sığınan mülteciler, düzenlenecek mesleki eğitimlerden, LTB ve KTEZO’nun her dönem kararlaştıracağı kontenjan kadar, ücretsiz yararlanacak.

EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN SERTİFİKALI VE İSTİHDAM GARANTİLİ PROGRAM

LTB-KTEZO işbirliğinde gerçekleşecek kurslardan yetişkinler de belli bir ücret ödeyerek faydalanabilecek.

Kursları tamamlayanlara Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan akredite sertifika verilecek ve bu programlar istihdam garantili olacak.  


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