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25 Nisan 2017 Salı 14:03

MESLEK ALANLARINI BELİRLEDİLER

MESLEK ALANLARINI BELİRLEDİLER
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MESLEK ALANLARINI BELİRLEDİLER

Kaü Bu Kez de Atatürk Meslek Lİsesi Öğrencileriyle buluştu

Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi, öğrencilerine bilgi verilmesi adına 25 Nisan Salı günü saat 10:00’da eğitim fuarı düzenledi.KKTC’de bulunan tüm üniversitelerin katılım gösterdiği fuarda, tüm 12.sınıf öğrencileri tüm üniversiteler ve eğitim sistemleri hakkında detaylı bilgi aldılar. Üniversite adayı öğrenciler, fuara katılım gösteren tüm üniversitelerin burs yerleştirme sınav ve tarihi hakkında detaylı bilgi talep ederken, üniversite tanıtım yetkilileri, sınav içeriği hakkında tüm bilgileri geleceğin üniversite adayı öğrencileriyle paylaştılar.



KAÜ BURS YERLEŞTİRME SINAVI 23 HAZİRAN’DA GERÇEKLEŞECEK

Başvurular; 1 Mart – 22 Haziran Tarihleri Arasında Yapılabilecek

KAÜ tanıtım yetkileri tarafından yapılan açıklamada;Sınavın 23 Haziran Cuma Günü KAÜ Arabahmet Dersliklerinde 10.00’da gerçekleştirileceği, Kıbrıs Liseleri’nden mezun olan tüm öğrencilerin,KAÜ’nün kardeş üniversitesi olan GAÜ’nün Canterbury ve Moldova kampüslerinde burslarını kullanarak eğitim alabileceklerinin bu çerçevede eğitim alma olanaklarını tüm dünya çapında gerçekleştirebileceğinin altı çizildi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) burs sıralama sınavına katılıp belli bir burs oranı kazanan tüm öğrenciler bu imkan ve şartlardan faydalanabileceği de belirtildi.

Burs ve Giriş Sınavı ile ilgili detaylı bilginin; Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Lefkoşa) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüzyüze veya www.auc.edu.tr adresi ile elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 228 92 33 no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.  
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