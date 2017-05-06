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06 Mayıs 2017 Cumartesi 14:01

Mesarya 3. Tiyatro Şöleni Başladı

Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği Mesarya 3. Tiyatro Şöleni, Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani’nin yazıp yönettiği “Nor &amp; Betmez” oyunu ile başladı.

Mesarya 3. Tiyatro Şöleni Başladı
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Lefkoşa, 6 Mayıs 17 (.): Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği Mesarya 3. Tiyatro Şöleni, Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani’nin yazıp yönettiği “Nor & Betmez” oyunu ile başladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, şölenin açılış konuşmasını yapan Sanat Yönetmeni Seylani şöyle dedi:

“Güney Mesarya Halk Tiyatrosu olarak yoğun bir çalışma sürecinin ardından, güçlü bir ekibin çalışkan, fedakar ve tutkulu yürekleriyle hazırladığı halkın tiyatro şöleni başlıyor.... Tiyatro bizler için Augusto Boal’in dediği gibi devrim provasıdır. Gelişime, empatiye, dayanışmaya, varoluşa, insanca yaşamaya adanan provadır... Tiyatro: mücadele, direniş, kararlılık, örgütlenme ve üretmek adına toplumsal hareketin başını çeken bir meşaledir.”

Seylani’nin ardından Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip; salonu dolduran, tiyatroya ilgi ve desteği ile bölgede sanatın gelişimini tetikleyen bölge halkına teşekkür etti ve halkın yoğun ilgisi ile bu yıl tiyatro şölenini uluslararası boyuta taşımaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Edip, “Halka hizmet için buradayız, çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı. Oyun sonunda Belediye Başkanı İlker Edip, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu oyun ekibine şölenin anı plaketini takdim etti.

(HÖ)              FOTOĞRAFLI

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