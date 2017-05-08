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08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:57

Mesarya Üçlemesi “Nor Betmez", "Şaman" Ve "Papaz Nikahı" Sahnelendi

Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani'nin yazıp yönettiği Mesarya 3. Tiyatro Şöleni'nin açılış projesi olan Mesarya Üçlemesi &#34;Nor Betmez&#34;, &#34;Şaman&#34; ve &#34;Papaz Nikahı&#34; adlı oyunlar, üç gece ard arda sahnelendi.

Mesarya Üçlemesi 'Nor Betmez', 'Şaman' Ve 'Papaz Nikahı' Sahnelendi
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Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani'nin yazıp yönettiği Mesarya 3. Tiyatro Şöleni'nin açılış projesi olan Mesarya Üçlemesi "Nor Betmez", "Şaman" ve "Papaz Nikahı" adlı oyunlar, üç gece ard arda sahnelendi.

Beyarmudu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, halkın yoğun ilgi gösterdiği üçlemede, 1940-1968 yılları arasında Kıbrıs halkının yaşantısından kesitler sunuldu.

İkinci Dünya Savaşı döneminde adada yaşanan kaos, Kıbrıs Devlet Demiryolları'nın kapatılması, kaybolan otobüs hikayesi gibi tarihsel ve toplumsal gerçekler de üçleme içinde yer verilen olaylar arasında yer aldı.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, tiyatro şöleninin bir ilk olduğunu belirterek, etkinliğin sanat yönetmeni İzel Seylani'ye teşekkür etti.

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