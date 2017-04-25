Mesarya'nın İlk Üniversitesi Olacak...



Kısa süre önce ülkeye yeni bir üniversite kazandırmak için kolları sıvayan İş insanı, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, Lefkoşa Kozmopolitan Üniversitesi (Lefkoşa Cosmopolitan University olarak kamuoyuna duyurduğu isimde değişiklik yaptı.Mesarya Bölgesi’nde Erbatu Emlak tarafından inşası devam eden üniversitesinin ismi “15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi” olarak değiştirildi. KKTC’nin kuruluş tarihini simgeleyen “15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi”‘nin Düzova’daki kampüsü 30 dönüm arazi içerisine yaklaşık 20-25 bin metrekarelik alanı kapsayacak.15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi” ayrıca Mesarya bölgesindeki ilk üniversite olacak.Birinci ailesinin en büyük yatırımı olarak dikkat çeken üniversitenin önümüzdeki eğitim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.