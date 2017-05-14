Mesarya 3. Tiyatro Şöleni’nde İsrail’den Katılan Mashu Mashu Tiyatro Grubu Pandomim Oyunu Sergiledi

Mesarya 3. Tiyatro Şöleni’ne İsrail’den katılan Mashu Mashu Tiyatro grubu geçtiğimiz akşam bir pandomim oyunu sergiledi.

Beyarmudu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Dickermann Huzurevi isimli oyun, bir huzur evinde aynı odayı paylaşmak zorunda kalan iki emekli palyaçonun maceralarını anlatıyor.

Şölen koordinatörü İzel Seylani gecede yaptığı konuşmada, “pandomim türüne şölenimizde ilk kez yer verdik, amacımız halkımıza tiyatronun ve sanatın her biçimini sunabilmektir, seyircimize uluslararası alanda tiyatro sanatında büyük başarılar elde etmiş performansları getimekten büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Gecenin sonunda oyunun yönetmeni Yael Gidony anı plaketini Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’ten aldı. Edip “İsrail’den tiyatro sanatçılarını şölenimizde misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz, ilgi gösteren halkımıza da çok teşekkür ederiz” dedi.