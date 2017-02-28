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28 Şubat 2017 Salı 15:26

Mesai Saatleri Yasal Düzenlemelere Kadar Aynı Kalacak

Mesai Saatleri Yasal Düzenlemelere Kadar Aynı Kalacak
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Personel Dairesi, daha önce 1 Mart'a kadar devam edeceği açıklanan uygulamadaki kamu mesai saatlerinin, yasal düzenlemeler yapılana kadar devam edeceğini duyurdu.

Personel Dairesi Müdürlüğü, konuya ilişkin genelgesinde, ilgili yasalardaki çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girene kadar, mevcut mesai saatlerinin uygulanacağını kaydetti.

MEVCUT SAATLER

Halen uygulanmakta olan ve yasal düzenlemelere kadar devam edecek mesai saatleri şöyle:

“Pazartesi, Salı, Çarşamba ve  Cuma günleri 08.30 – 15.30; Perşembe günleri 08.30 – 13.00 ile 14.00 – 18.00 saatleri arası.”

YENİ DÜZENLEME

Personel Dairesi genelgesinde, ilgili yasalardaki düzenlemelerle yaz ve kış aylarında uygulanacak çalışma saatlerinin yeniden belirleneceği belirtildi.

Yasalarda yapılacak düzenlemeler, hükümet ile sendikaların uzlaştıkları yeni çalışma saatlerini içerecek.

Hükümet ve kamuda yetkili sendikaların mesai saatleri konusundaki uzlaşısına göre, kamuda tek mesai değil, 4 ay boyunca yaz, 8 ay boyunca kış mesaisi uygulanacak.

Kış mesai saatleri “08.00-12.30, 13.00-16.15, haftanın bir günü 08.00-12.30, 13.00-17.30” şeklinde olacak.

Kış mesai saati kapsamında öğleyin, 12.30 ile 13.00 arasında yarım saatlik yemek arası verilecek.

Yaz mesai saatleri 07.30-14.00, haftanın bir günü 7.30-12.30, 13.00-17.00 olarak düzenlenecek.

Yaz mesaisi Mayısın yarısından başlayıp Eylülün yarısına kadar devam edecek.

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