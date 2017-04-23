MERSİNLİ GAZETECİLER GAÜ’YE HAYRAN KALDI



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyelerini ağırlarken, aynı zamanda Kıbrıs Kültür turu düzenledi.GAÜ Kampüs turunun ardından, Girne, Lefkoşa ve çevresine düzenlenen Mersinli gazeteciler, hem Kıbrıs’a; hem de GAÜ’ye hayran kaldıklarını belirttiler.Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal gerçekleştirmiş oldukları gezi ve ziyaret ile ilgili yapmış olduğu açıklamasında, Harika bir etkinlik olduğunu belirterek, Kıbrıs’a hayran kaldıklarını ve burayı da küçük bir Anadolu’ya benzettiklerini söyledi. Ünal Konuşmasının devamında, “O yüzden birbirimizi çok seviyoruz. Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesine, ilerleme mücadelesine katkı sağlayan her projenin içinde olmak istiyoruz. Bu üniversite bizim üniversitemiz. Buraya gelince buradaki sosyal hayatı ve dokuyu daha iyi anladım, olağanüstü derecede keyif aldım. Hayat sadece okulda mühendis olmak vesaire değil. Hayatın bir de arka planı var. GAÜ olarak bu arka planları bize çok iyi anlattınız. Ben 1500-2000 kişinin okuduğu küçük bir üniversite zannediyordum. Ama burada 17500 102 ülkeden insanın bir ortak hayal ve ideal ile dünyanın, Kıbrıs'ın ülkemizin geleceği adına nasıl programlanmış bir iş yaptıklarını gördükçe heyecanım iyice arttı. Bu anlamda bu mücadeleyi buraya taşıyan, bu seferberliği bu günlere getiren tüm yönetim kadrosuna, destek verenlere, Kıbrıs halkına teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki bu ada halkının, adadaki Anadolu insanının ve karşıda mersindeki Anadolu insanının ortak geleceği, hayalleri hep güzel olacak, boynumuz bükülmeyecek” dedi.Mersin Gazetesi sahibi Selahattin Akkuş ise açıklamasında, GAÜ’nün güler yüzünü gördük. Bana sorulursa tek kelime ile GAÜ için ne dersin diye; söyleyeceğim tek şey “güler yüz” olur. Burası gülen bir üniversite, öğrenciler mutlu, eğitimciler mutlu. En çok sevdiğim taraf öğrencilerin yine üniversitede kalıp görevlerine devam edebilmeleri. Ama dediğim gibi diğer üniversitelere baktığımız zaman bu kadar mutlu yüzleri göremiyoruz. Ben de çok mutlu oldum doğal olarak. Bu başarıyı kutluyorum. GAÜ’nün 17500 öğrencisi olması hem Kıbrıs ekonomisi, hem de ülkemize olan yansımaları açısından çok önemli konular” dedi.