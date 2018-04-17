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Mersin Konsolosluğu, E-kimlik Hizmet Ağına Eklendi

Lefkoşa, 17 Nisan 18 (.): İçişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların e-kimlik kartı alabilmeleri maksadıyla yürütülen kimlik kartı başvuru cihazlarının kurulum çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Mersin Konsolosluğu, E-kimlik Hizmet Ağına Eklendi

Lefkoşa, 17 Nisan 18 (.): İçişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların e-kimlik kartı alabilmeleri maksadıyla yürütülen kimlik kartı başvuru cihazlarının kurulum çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

17 Nisan 2018 Salı 14:35
Mersin Konsolosluğu, E-kimlik Hizmet Ağına Eklendi
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Lefkoşa, 17 Nisan 18 (.): İçişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların e-kimlik kartı alabilmeleri maksadıyla yürütülen kimlik kartı başvuru cihazlarının kurulum çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KKTC Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Londra Temsilciliği’nden sonra Mersin Başkonsolosluğu’nun da e-kimlik kartı hizmet ağına eklendiği belirtildi.

Buna göre, Mersin’de yaşayan KKTC vatandaşları, yarından itibaren e-kimlik kartı başvurusunda bulunabilecek.

Kısa bir süre sonra İzmir Başkonsolosluğu, Berlin Temsilciliği, Bakü Temsilciliği, Brüksel Temsilciliği, Abu Dabi Temsilciliği ve Trabzon Başkonsolosluğu’nda da e-kimlik başvuru sistemi devreye girecek.

(ŞEB/GUR)

 

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