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21 Nisan 2017 Cuma 16:44

MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKAN VE ÜYELERİ GAÜ’YE ZİYARETTE BULUNDU

MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKAN VE ÜYELERİ GAÜ'YE ZİYARETTE BULUNDU
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MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKAN VE ÜYELERİ GAÜ’YE ZİYARETTE BULUNDU

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mersin Gazeteciler Cemiyeti başkanı ve üyelerini ağırladı.

Mersin’in köklü kuruluşlarından gelen gazeteciler, Kıbrıs yükseköğretimi ve Girne Amerikan Üniversitesi’ni yerinde inceleme fırastı buldular.

GAÜ Kampüs turunun ardından , GAÜ Başkan Vekili Olgun Üstün , Rektör Yardımcıları Doç. Dr. Sualp Davut ve Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı’nın katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantının açılış konuşmasını yapan GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, Mersin’den gelen iletişimcileri üniversitede ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, GAÜ’nün yükseköğretimdeki 32 yıllık başarı serüvenini anlatarak, üniversiteler bünyesinde bulunan iletişimfakültelerinin önemine ve değerine değindi. Avcı, gazeteci olarak edinilmiş olan misyon ve vizyon ile süreci ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri başarı ile takip eden gazetecileri kutladığını ifade etti.

GAÜ Başkan Vekili Olgun Üstün ise gerçekleştirdiği konuşmasında, Mersin’i çok önemsediklerini ve ilerleyen günlerde Mersin‘in başarılı iş adamları ile gerçekleştirdikleri protokol çerçevesinde Denizcilik ve Havacılık Lisesi gibi iddalı bir sektör ile mersinde de yer alacaklarını ifade ederek, bu doğrultuda kendileri ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GAÜ Rektör Yardımcısı , Doç.Dr.Sualp Davut ise GAÜ’nün akademik programlarının yanı sıra sosyal imkanları, burslar, yurtlar, akademik işbirlikleri gibi tercih noktasını oluşturan detaylar hakkında gazetecilere bilgi verdi. Davut, KKTC ‘nin ilk üniversitesi olan GAÜ’nün, şuan da 17500 öğrencisi ile başarısını sürdürdüğünü ifade ederek, adada yabancı öğrenci nüfuslu olarak da bu profili barındıran bir üniversite olduklarını söyledi. Davut konuşmasının devamında, öğrencilerin akademik gelişmelerinin yanında sosyal gelişimlerinin ve ikili ilişkilerinin de önemsediklerini bildirerek, yıl içerisine gerçekleştirdikleri faaliyet programını da bu doğrultuda düzenlediklerini ifade etti.

Davut ayrıca GAÜ’nün 7 ülkeye yayılan kampüsleri ve 200’den fazla üniversite ile bulunan akademik işbirliklerinden ve öğrencilerine sunulan imkanlardan bahsetti.


 
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