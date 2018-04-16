MERKÜR RETROSU BİTİYOR

16 NİSAN 23 NİSAN HAFTASI BURÇ YORUMLARI

Merkür retrosu artık hareketini tamamlıyor. İletişim aksaklıkları ,teknolojik cihazlara dair şikayetler yavaş yavaş bitecek. 16 Nisan pazartesi sabaha karşı yeni bir ay yaşanacak. Bu dönemde istekleriniz gerçekleşebilir. Vedik astrolojiye göre de 2018 yılının en şanslı günlerinden biride 18 Nisan ‘dır. Bu özel günde Ay ve Güneş en yüksek enerjilerine ulaşacaktır. Bu dönemde başlanan her şey uzun süreli olacaktır. Özellikle bu süreç yazmakla ilgili konular için çok uygundur.

Bu haftayı özellikle 18 Nisanı olumlamalar yaparak geçirmek, hedefler belirlemek, dua etmek, meditasyon yapmak , kendimizle ilgili notlar tutmak ve diyete başlamak gibi konularla geçirmeye özen göstermeliyiz..

KOÇ BURCU(21 Mart-21 NİSAN)

Sevgili koçlar parladığınız bir dönem başlıyor. İş hayatınızla ilgili konulara kendi tarzınızla yaklaşabilirsiniz. Bu haftanın ilk günlerinde hızlı davranışlardan uzak durarak elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Sizin için sabretmek zor ama bazen hayatın akışına kendinizi bırakmak daha faydalı olacaktır. İçinizdeki korkular hayatı net görmenizi engelliyor. Hepsi çok yakında geçecek. Sürpriz gelişmeler sayesinde hayattan çok keyif alacağınız bir hafta olacaktır.

BOĞA BURCU(21 NİSAN-20MAYIS)

Sevgili boğalar aileniz ve iş hayatınızla ilgili sürpriz durumlar ortaya çıkabilir. Uzun zaman önce değiştirmeniz gereken durumları hayat sizin adınıza kendi halledecektir. Arkadaş çevrenizle ilgili bazı problemleri önemsemediğinizden dolayı ortaya çıkacak sürpriz konular gerçekler sizi üzebilir. Kişiliğinizden ödün vermemek adına sessiz kalmayı tercih edebilirsiniz. Arkadaş çevreniz ya da ilişkilerinizde artık hayalci değil gerçekçi olmanız gerekecektir.

İKİZLER BURCU(21 MAYIS-21 HAZİRAN)

Sevgili ikizler iş hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler yaşayacaksınız. İç dünyanızın kafanızı karıştırabileceği bir döneme giriyorsunuz. Duygularınızı doğru değerlendirmeye gayret edin. Parasal anlamda daha dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Harcamalarınızı gerekli ve ihtiyacınız olan şekilde yapmanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde istemediğiniz olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aile içinde gereğinden fazla açık olmanız bu dönemde üzerinizde baskı oluşturabilir. Herkes çok farklıdır, sizin duygularınızı anlayamayabilirler.

YENGEÇ BURCU(22HAZİRAN -22TEMMUZ)

Sevgili yengeçler önümüzdeki dönemde sıkıntılarınız biraz olsun hafifleyecek. Sabrınızın mükafatını almaya başlayacaksınız. Ailenizden birinin sizden ilgi görmeye ihtiyacı olabilir. Aşk içerisinde bulunduğunuz kişinin bu hafta daha sosyal olması sizi korkutuyor olabilir. Ama aslında bu hafta kendinizin ne kadar sevilen bir kişi olduğunuzu göreceksiniz.

ASLAN BURCU(23TEMMUZ-23 AĞUSTOS)

Sevgili aslanlar duygusal anlamda iç dünyanızla yüzleşme zamanı. Yakın seyahatlerde yeni tanışmalar başlayabilir. İş hayatınızla ilgili gelişmeler başlayabilir. Aile içinde karşınıza çıkacak bir zorluk durumunda aile içinden bazı kişiler sizi destekleyecek. Sağlıkla ilgili isteksizlik ve halsizlik olabilir. Bunun tek sebebi kendi kendinizi olayları büyüterek sıkmanızdan dolayıdır. Biraz akışta kalmaya çalışın.

BAŞAK BURCU(24 AĞUSTOS-21EYLÜL)

Sevgili başaklar çalışma hayatınızda yenilikler başlayacaktır. Güvenli gördüğünüz maddi pozisyon veya iş yeriniz artık eskisi gibi olmayabilir. Yakın zamanda köklü değişiklikler gerekebilir. Aşk hayatınızla ilgili kendi içinize yönelerek bazı çözümler bulmaya çalışacaksınız. Kalbinizin sesini dinlerseniz sizi doğru yola götürecektir. Bu hafta akışta kalmaya çalışın.

TERAZİ BURCU(24 EYLÜL-23 EKİM)

Sevgili teraziler aşk hayatınızla ilgili biraz kendinize dönmeniz gereken süreç olacak. İlişkilerinizde küçük ayrıntılara biraz daha önem verin. Bu dönemde kazançlarınızda bir artış gerçekleşebilir. Bereket çakralarınız açılıyor. Aile içerisinde birlikte güzel zamanlar geçirmeye başlayacaksınız. Bu hafta iştahınız artabilir. Kilo almamaya dikkat edin. Mümkünse spor yapmaya çalışın.

AKREP BURCU(24 EKİM -22 KASIM)

Sevgili akrepler birikim yapmaya başlamanın tam zamanı. Bu dönemde ihmal ettiğiniz konularda iyi kararlar vermeniz gerekebilir. Aile içerisinde zor kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Bu dönemde biraz daha hassas olabilirsiniz. Aşkla ilgili ilişkilerde karşınızdakini daha iyi tanımaya gayret edin. İzin verin o kişide sizi doğru biçimde tanısın. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabullenmeye çalışın.

YAY BURCU(23 KASIM-21 ARALIK)

Sevgili yaylar parasal anlamda biraz tutumlu olmanız gereken bir haftadasınız. Gereksiz harcamalardan uzak durun . Aile hayatıyla ilgili bazı ayrıntılara dikkat edin. Sert ve yanlış cümleler kurmamaya çalışın. Duygusal anlamda ise karşınızdaki kişiyi biraz daha tanımaya gayret edin. Ufak tefek hatalarını görmezden gelin. Bu hafta iştahınız artabilir, daha dengeli olmaya çalışın.

OĞLAK BURCU(22ARALIK-20OCAK)

Sevgili oğlaklar aşk hayatı ile ilgili karşınızdaki kişiyi anlamakta zorlanacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Sabır ve anlayış göstermeniz gerekiyor. Ani öfke ve tartışmalardan uzak durun. Maddi olarak dikkat etmeniz gereken bir hafta. Ani olarak yapacağınız alışverişlerde ileride kullanamayacağınız şeyler almanız mümkün. Alışverişlerde abartmamaya çalışın.

KOVA BURCU(21 OCAK-19ŞUBAT)

Sevgili kovalar aşk hayatında bugün görmezden geldikleriniz yarın tekrar karşınıza çıkabilir. Gereksiz yere karşınızdaki insanı üzmenize sebep olabilir. Bu hafta para ile ilgili konularda kendinizi kısıtlayabilirsiniz. Aile ilgili konularda ise ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmalısınız. Hafta arası iştahınız artabilir, spor yapmak ,açık havada yürüyüş yapmak size iyi gelecektir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz.

BALIK BURCU(20ŞUBAT-20MART)

Sevgili balıklar aşk hayatınızda ,ilişkilerinizde anlayışlı olmanız gereken bir süreç. Karşınızdakini anlamaya gayret edin. Ani kırgınlıklar olabilir. Maddi olarak gerçekçi hedeflere yönelin. Kendi işinize konsantre olmaya çalışın. Aile içerisinde alınacak kararlar konusunda kendi fikirlerinizi yumuşak bir şekilde ortaya koyun. Yüksek enerjinizi kontrol etmeye çalışın. Sinirli ve fevri olmamaya özen gösterin. Sağlığınızla ilgili kontrollerinizi yaptırın. İştahınız artabilir.