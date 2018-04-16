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MERKÜR RETROSU BİTİYOR

MERKÜR RETROSU BİTİYOR

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:59
MERKÜR RETROSU BİTİYOR
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16 NİSAN 23 NİSAN HAFTASI BURÇ YORUMLARI

Merkür retrosu artık hareketini tamamlıyor. İletişim aksaklıkları ,teknolojik cihazlara dair şikayetler yavaş yavaş bitecek. 16 Nisan  pazartesi sabaha karşı  yeni bir ay  yaşanacak. Bu dönemde istekleriniz gerçekleşebilir. Vedik  astrolojiye göre de 2018 yılının en şanslı  günlerinden biride  18 Nisan  ‘dır.  Bu özel günde Ay ve  Güneş en yüksek enerjilerine ulaşacaktır.  Bu dönemde  başlanan her şey   uzun süreli olacaktır. Özellikle bu süreç  yazmakla  ilgili konular için çok uygundur.

Bu haftayı özellikle  18 Nisanı  olumlamalar yaparak geçirmek,  hedefler belirlemek, dua etmek, meditasyon yapmak , kendimizle ilgili notlar tutmak ve diyete başlamak gibi konularla geçirmeye özen göstermeliyiz..

KOÇ BURCU(21 Mart-21 NİSAN)

Sevgili koçlar parladığınız bir dönem başlıyor.  İş hayatınızla ilgili konulara kendi tarzınızla yaklaşabilirsiniz. Bu haftanın ilk günlerinde hızlı davranışlardan uzak durarak elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Sizin için sabretmek zor ama bazen hayatın akışına kendinizi bırakmak daha faydalı olacaktır. İçinizdeki korkular hayatı net görmenizi engelliyor. Hepsi çok yakında geçecek. Sürpriz gelişmeler sayesinde hayattan çok keyif alacağınız bir hafta olacaktır.

BOĞA BURCU(21 NİSAN-20MAYIS) 

Sevgili boğalar aileniz ve iş hayatınızla ilgili sürpriz durumlar ortaya çıkabilir. Uzun zaman önce değiştirmeniz gereken durumları hayat sizin adınıza kendi halledecektir. Arkadaş çevrenizle ilgili bazı problemleri önemsemediğinizden dolayı ortaya çıkacak sürpriz konular gerçekler sizi üzebilir. Kişiliğinizden ödün vermemek adına  sessiz kalmayı tercih edebilirsiniz. Arkadaş çevreniz ya da ilişkilerinizde artık hayalci değil gerçekçi olmanız gerekecektir.

İKİZLER BURCU(21 MAYIS-21 HAZİRAN)

Sevgili ikizler iş hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler yaşayacaksınız. İç dünyanızın kafanızı karıştırabileceği bir döneme giriyorsunuz.  Duygularınızı doğru değerlendirmeye gayret edin. Parasal  anlamda daha dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Harcamalarınızı gerekli ve ihtiyacınız olan şekilde yapmanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde istemediğiniz olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aile içinde  gereğinden fazla açık olmanız bu dönemde üzerinizde baskı oluşturabilir. Herkes çok farklıdır, sizin duygularınızı anlayamayabilirler.

YENGEÇ BURCU(22HAZİRAN -22TEMMUZ)

Sevgili yengeçler önümüzdeki dönemde sıkıntılarınız biraz olsun hafifleyecek. Sabrınızın mükafatını almaya başlayacaksınız.  Ailenizden birinin  sizden ilgi görmeye ihtiyacı olabilir. Aşk içerisinde bulunduğunuz kişinin bu hafta daha sosyal olması sizi korkutuyor olabilir.  Ama aslında bu hafta kendinizin  ne kadar  sevilen bir kişi olduğunuzu göreceksiniz.

ASLAN BURCU(23TEMMUZ-23 AĞUSTOS) 

Sevgili aslanlar  duygusal anlamda iç dünyanızla yüzleşme zamanı.  Yakın seyahatlerde  yeni tanışmalar başlayabilir.  İş hayatınızla ilgili gelişmeler başlayabilir.  Aile içinde karşınıza çıkacak bir zorluk durumunda aile içinden bazı kişiler sizi destekleyecek.  Sağlıkla ilgili isteksizlik ve halsizlik olabilir.  Bunun tek sebebi  kendi kendinizi  olayları büyüterek  sıkmanızdan  dolayıdır. Biraz  akışta kalmaya çalışın.

BAŞAK BURCU(24 AĞUSTOS-21EYLÜL)

Sevgili başaklar çalışma hayatınızda  yenilikler başlayacaktır.  Güvenli gördüğünüz maddi pozisyon veya iş yeriniz artık eskisi gibi olmayabilir. Yakın zamanda köklü değişiklikler gerekebilir. Aşk hayatınızla ilgili  kendi içinize yönelerek bazı çözümler bulmaya çalışacaksınız. Kalbinizin sesini dinlerseniz sizi doğru yola götürecektir. Bu hafta akışta kalmaya çalışın.

TERAZİ BURCU(24 EYLÜL-23 EKİM) 

Sevgili teraziler  aşk hayatınızla ilgili  biraz kendinize dönmeniz gereken süreç olacak. İlişkilerinizde küçük ayrıntılara biraz daha  önem verin. Bu dönemde kazançlarınızda bir artış gerçekleşebilir.  Bereket çakralarınız açılıyor. Aile içerisinde birlikte  güzel zamanlar geçirmeye  başlayacaksınız.  Bu hafta iştahınız artabilir. Kilo almamaya dikkat edin. Mümkünse spor  yapmaya çalışın.

AKREP BURCU(24 EKİM -22 KASIM)

Sevgili akrepler  birikim yapmaya başlamanın tam zamanı.  Bu dönemde  ihmal ettiğiniz konularda iyi kararlar vermeniz gerekebilir.  Aile içerisinde zor kararlar almak durumunda kalabilirsiniz.  Bu dönemde biraz daha hassas olabilirsiniz.  Aşkla ilgili  ilişkilerde karşınızdakini daha iyi tanımaya gayret edin.  İzin verin o kişide sizi doğru biçimde tanısın. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabullenmeye çalışın.

YAY BURCU(23 KASIM-21 ARALIK)

Sevgili yaylar  parasal anlamda biraz tutumlu olmanız gereken  bir haftadasınız. Gereksiz harcamalardan uzak durun . Aile hayatıyla ilgili  bazı ayrıntılara dikkat edin. Sert ve yanlış cümleler kurmamaya çalışın. Duygusal anlamda ise  karşınızdaki kişiyi biraz daha tanımaya gayret edin. Ufak tefek hatalarını görmezden gelin.  Bu hafta iştahınız  artabilir, daha dengeli olmaya çalışın.

OĞLAK BURCU(22ARALIK-20OCAK)

Sevgili oğlaklar aşk hayatı ile ilgili karşınızdaki kişiyi anlamakta zorlanacağınız bir haftaya giriyorsunuz.  Sabır ve anlayış göstermeniz gerekiyor. Ani öfke ve tartışmalardan uzak durun. Maddi olarak  dikkat etmeniz gereken bir hafta. Ani olarak yapacağınız alışverişlerde ileride kullanamayacağınız şeyler almanız mümkün. Alışverişlerde abartmamaya çalışın.

KOVA BURCU(21 OCAK-19ŞUBAT)

Sevgili kovalar  aşk hayatında  bugün görmezden geldikleriniz  yarın tekrar karşınıza çıkabilir. Gereksiz yere karşınızdaki insanı üzmenize sebep olabilir.  Bu hafta para ile ilgili konularda  kendinizi kısıtlayabilirsiniz. Aile ilgili konularda ise ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmalısınız.  Hafta arası iştahınız artabilir, spor yapmak ,açık havada yürüyüş yapmak size iyi gelecektir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz.

BALIK BURCU(20ŞUBAT-20MART) 

Sevgili balıklar aşk hayatınızda ,ilişkilerinizde anlayışlı olmanız  gereken bir süreç. Karşınızdakini anlamaya gayret edin. Ani kırgınlıklar  olabilir. Maddi olarak  gerçekçi hedeflere yönelin.  Kendi işinize konsantre olmaya çalışın. Aile içerisinde  alınacak kararlar konusunda kendi fikirlerinizi yumuşak bir şekilde ortaya koyun. Yüksek enerjinizi  kontrol etmeye çalışın. Sinirli ve fevri olmamaya özen gösterin. Sağlığınızla ilgili  kontrollerinizi yaptırın. İştahınız artabilir.

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Burçlar
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