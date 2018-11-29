banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95126
ALTIN
203.076
DOLAR
5.1548
STERLİN
6.5899
EURO
5.8653
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı…
5 KİŞİ TUTUKLANDI
İçkiler benden, hadi şerefe!
İçkiler benden, hadi şerefe!
Babasına iftira attı
Babasına iftira attı
Kazak tutuklu yargılanacak
Kazak tutuklu yargılanacak
banner282

Merkezi Cezaevinde Mesleki Eğitim Kursları Başladı

BAYBARS: “MESLEĞİ OLMAYANLARA MESLEK EDİNDİRME ÖNEMLİ BİR ADIM”

Merkezi Cezaevinde Mesleki Eğitim Kursları Başladı

BAYBARS: “MESLEĞİ OLMAYANLARA MESLEK EDİNDİRME ÖNEMLİ BİR ADIM”

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
Merkezi Cezaevinde Mesleki Eğitim Kursları Başladı

BAYBARS: “MESLEĞİ OLMAYANLARA MESLEK EDİNDİRME ÖNEMLİ BİR ADIM”

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Mahkumların topluma kazandırılması ve meslek edindirilmesi amacıyla temmuz ayında imzalanan protokol kapsamında, Merkezi Cezaevi’nde kurslar başladı.

Mahkumların Topluma Kazandırılması ve Meslek Edindirilmesi Projesi altında 9 alanda atölyeler hazırlandı ve kurslar başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası işbirliğinde düzenlenen kursların başlaması üzerine Merkezi Cezaevinde tören düzenlendi.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, mahkumların rehabilitesi ve topluma yeniden kazandırılması yönünde, cezaevinde uyuşturucu suçundan bulunan mahkumlara yönelik program geliştirdiklerini, bunun yanında mahkumların ekonomik ve kültürel hayata hazırlanması için de kültürel ve sanatsal aktiviteler düzenlediklerini ifade etti.

Baybars, kişilerin mahkumiyet sürelerinin sona ermesinden sonra karşılaştığı en büyük sıkıntının iş bulmak olduğunu, dolayısıyla mahkumları topluma kazandırma projesinde mesleği olmayanlara cezaevinde meslek edindirme adına atılan adımı çok önemsediklerini söyledi.

BURHAN

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, merkezi cezaevine bir rehabilitasyon, yapılan hatalarla yüzleşme, kendini geliştirme merkezi olarak bakılması gerektiğini, kişilerin kendini mesleki açıdan geliştirebilmesinin de bu süreci olumlu etkilediğini söyledi.

Üretken olmayan toplumlarda suç oranının yüksek olduğunu ifade eden Burhan, Mesleki 9 alanda kurs ve atölyeler hazırlandığını, bu çalışmaların mahkumların meslek kazanması için katkı yapacağını, kurs sonunda kalfalık belgeleri de verileceğini söyledi.

KANBER

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, mahkumların mesleki eğitim almasıyla ilgili projeyle hedeflerinin, mahkumları mahkumiyetlerinin sona ermesiyle özgür bir ekonomik birey olarak topluma kazandırmak olduğunu ifade etti. 

Kanber, kurslarda, hem atölye hem de teori içeren bir model uyguladıklarını belirtti.

BİLMEM

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevinin yüksek duvarlarla çevrili tecrit mekanı olmadığını noktasından hareketle, mahkumları sosyal ve kültürel olarak gelişmiş, meslek sahibi bireyler olarak topluma kazandırmayı hedef edindiklerini söyledi.

Bilmem, artmakta olan suç oranlarını aşağıya çekmenin yolunun eğitimden geçtiğini, bundan dolayı bu projelerin bir sorumluluk olduğunu söyledi.

(ID/ÖK)   FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim Diran - Fotoğraf: Erol Uysal


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi
Eski Gönyeli- Boğaz Yolu Üzerindeki Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Eski Gönyeli- Boğaz Yolu Üzerindeki Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Ubp Genel Başkanı Tatar : “hükümet Emirname İle İnşaat Sektörünü Batıracak”
Ubp Genel Başkanı Tatar : “hükümet Emirname İle İnşaat Sektörünü Batıracak”
Meclis Başkanı Uluçay, İstanbul’da
Meclis Başkanı Uluçay, İstanbul’da
Etkileşimli Drama Derneği, 27 Kasım Dünya Drama Gününü Çeşitli Etkinliklerle Kutladı
Etkileşimli Drama Derneği, 27 Kasım Dünya Drama Gününü Çeşitli Etkinliklerle Kutladı
Din İşleri’nden “ışıklandırma” Açıklaması
Din İşleri’nden “ışıklandırma” Açıklaması
Lefkoşa-girne Anayolu’nun 4.5 Km’lik İkinci Etabı, Yarın Kontrollü Olarak Trafiğe Açılıyor
Lefkoşa-girne Anayolu’nun 4.5 Km’lik İkinci Etabı, Yarın Kontrollü Olarak Trafiğe Açılıyor
BKP’den emirnameye destek
BKP’den emirnameye destek
Credıtwest, Ktev Aracılığıyla 25 Öğrenciye Burs Sağlıyor
Credıtwest, Ktev Aracılığıyla 25 Öğrenciye Burs Sağlıyor
TKP-Yeni Güçler’den hükümete döviz eleştirisi: “halk soyuluyor”
TKP-Yeni Güçler’den hükümete döviz eleştirisi: “halk soyuluyor”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim