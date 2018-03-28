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Merkezi Cezaevinden İsyan Mektubu

KKTC Merkezi Cezaevi Mahkumları kamuoyuna gönderdiği mektupda, cezaevinde ‘insani şartlardan’ çok uzakta bir yaşam sürdüklerini, af istediklerini ve tepkilerini göstermek için açlık grevine başladıklarını yazdılar.

Merkezi Cezaevinden İsyan Mektubu

KKTC Merkezi Cezaevi Mahkumları kamuoyuna gönderdiği mektupda, cezaevinde ‘insani şartlardan’ çok uzakta bir yaşam sürdüklerini, af istediklerini ve tepkilerini göstermek için açlık grevine başladıklarını yazdılar.

28 Mart 2018 Çarşamba 21:46
Merkezi Cezaevinden İsyan Mektubu
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KKTC Merkezi Cezaevi Mahkumları kamuoyuna gönderdiği mektupda, cezaevinde ‘insani şartlardan’ çok uzakta bir yaşam sürdüklerini, af istediklerini ve tepkilerini göstermek için açlık grevine başladıklarını yazdılar.

Mahkumların kamuoyuna gönderdiği açık mektupta, mahkumların 170 kişilik cezaevinde toplamda 550 kişi kaldıklarını ve aralarında çok sayıda mahkumun açlık sefalet içinde yaşadığını belirttiler.

İşte o mektup;

 “Bizler 170 kişilik kapasiteli merkezi cezaevinde hayatını idame ettirmeye çalışan 550 mahkumuz. Yıl 2018 olmasına rağmen 50 kişiye 1 tuvalet ve banyo imkânı olan hijyenden yoksun tüm hastalıkların kol gezdiği bölümlerde kaderine terk edilmiş ve dışlanmış 550 insanız. Parası olmayanın ilaç alamadığı, bulaşıcı hastalık taşıdığı bilindiği halde bölümlere verilen mahkumların olduğu, doktorun haftada 1 belki uğradığı ve benzeri tüm bu olumsuz şartlara rağmen görmezden gelinen bizler, başka ülkelerde daha iyi hayvan barınaklarının var olduğunu bilmekteyiz. Rum Kesimi ve Türkiye’de sıklıkla kısmi aflar uygulanırken KKTC’de bu konu ile ilgili hiç bir çalışma yapılmamaktadır. Suçluların ıslah olması ve topluma yeniden kazandırılmaları amacıyla yapılmış olan cezaevi bu amaca hiç bir şekilde hizmet etmediği gibi mevcut sistem biz mahkumları kin ve öfkeye itmektedir.

edir. 2005 yılında değişen 1/3 olan infaz yasası yerine 5/6 infaz yasası getirilmiştir. Böyle bir infaz yasası dünyanın hiç bir yerinde uygulanmamaktadır. Türkiye’de terör suçluları dahi ¾ infaz yasasına tabidir. 5/6’lık bu infaz yasasının yanlış olduğunu gören yetkililer Şartlı Tahliye yasası getirerek sorunu çözme yoluna gitmişlerdir. Fakat zamanla içerideki siyasi iradenin elinde olan Şartlı Tahliye Kurulu amacına hizmet etmek yerine torpil ve rüşvet mekanizmasını devreye sokmuştur. Şartlı tahliyenin ilk şartı mahkumun iyi hal göstermesi iken bugüne kadar uygulana ve artık kural haline getirilen uygulamada yukarıda mevkilerde tanıdığı ve akrabası bulunan mahkumlar iyi hal göstermedikleri halde Şartlı Tahliye Kurulu tarafından tahliye edilmişlerdir. Yasal olarak şartlı tahliye hakları olan uyuşturucu ve cinayetten mahkûm bazı suçlular Kurul karşısına çıkarılıp adeta 2. bir mahkeme kurularak aşağılanıp red almaktadırlar. Bu durum hem bizleri hem de ailelerimizi derinden etkilemektedir. Görülmektedir ki 2005 yılında değiştirilen infaz yasası bizleri bir kenarda çürümeye terk etmiştir. Şartlı Tahliye Yasasının bu yaraya merhem olmadığı hepimizce bilinmektedir. Bizler 2005 yılında değiştirilen eski infaz yasasının geri getirilmesini ve kısa zamanda bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Bugüne kadar tüm bu olumsuz koşullara rağmen hiç bir taşkınlık yapmadan bekledik fakat verilen hiç bir sözün tutulmadığını görmekteyiz. Cezaevleri toplumun aynasıdır ve bugüne kadar bakmaya korktuğunuz bu aynaya bakma vaktiniz gelmiştir. O aynada görecekleriniz sizi sandığınızdan daha çok rahatsız edecektir. Bugüne kadar görmezden gelinen bizlerin sesini duyma vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Adil bir sistem olan 1/3 sistemi yürürlüğe girene kadar ilk etapta süresiz olarak açlık grevini başlatıyoruz.

KKTC Merkezi Cezaevi Mahkumları

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