MERKEZİ CEZAEVİ’NDE YEMEK ALMAMA EYLEMİ SONA ERDİ

Merkezi Cezaevi’nde mahkum ve tutukluların “yemek almama eylemi” bugün sona erdi.



İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 28 Mart’ta başlayan eyleme katılanlar bugün yemek almaya başladı.

İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Merkezi Cezaevi’nde 28 Mart’ta başlayan yemek almama eylemi, bugün sona erdi. Başladığı ilk andan itibaren yaşanan eylemi ciddi bir şekilde takip eden İçişleri Bakanlığı, eylemin sonlanması için de gerekli girişimleri yapmıştır. Bu sabah itibarıyla yemek almayı reddeden son 6 mahkum da öğle yemeğini alarak eylemlerini sonlandırmıştır”

Şartlı tahliye konusundaki taleplerle başlatılan yemek almama eylemine, her gün değişik sayılarda mahkum ve tutuklu katılıyordu