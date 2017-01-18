MERKEZİ CEZAEVİ’NDE HARCAMALARLA İLGİLİ KARTLI SİSTEME GEÇİLDİ

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YANLARINDA NAKİT PARA BULUNDURMASINI ÖNLEYEREK YAŞANABİLECEK SIKINTILARIN ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR



Merkezi Cezaevi’nde harcamalarla ilgili kartlı sisteme geçildiği açıklandı.İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, cezaevindeki hükümlü ve tutukluların yanlarında nakit para bulundurmalarını önleyerek yaşanan veya yaşanabilecek birçok sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla kartlı sisteme geçilmesi, bunun yanında muhasebe sistemi oluşturularak, denetlenebilir sistemsel bir yapıya erişilmesi amacıyla bir süreden beridir yürütülen çalışmalar neticelendi.Bu çerçevede “Merkezi Cezaevi’nde kullanılmak maksadı ile muhtelif miktarlarda kart ve stok kontrol sistemi için yapılan mal ve hizmet alımı sözleşmesi” BTDAYS Kıbrıs Sanayi ve Tic. Ltd. ile Merkezi Cezaevi Müdürlüğü arasında imzalandı.İçişleri Bakanı Kutlu Evren sözleşmenin imzalanması sırasında yaptığı açıklamada, sistemin hayata geçmesiyle cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklulara kredi kartı benzeri kartlar dağıtılacağını ve bundan sonraki tüm harcamaların bu kartlarla yapılacağını söyledi.Bakan Evren, geçtiğimiz aylarda Merkezi Cezaevi’nde yapılan sıhhi tesisat altyapılarının değiştirilmesi ve güneş enerjisi ile ısıtma sistemlerinin faaliyete geçirilip tüm mahkumların sıcak su ile yıkanmasına olanak sağlayan projenin ardından, kart projesinin reform niteliğinde olduğunu belirtti.Evren, yeni Merkezi Cezaevi Projesi tamamlanana kadar mevcut cezaevinin insani koşullarda hizmet verebilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ve projelerinin devam edeceğini söyledi.Sözleşme uyarınca ihaleyi kazanan firma, sistemi çalışır vaziyette 90 gün içerisinde teslim edecek.