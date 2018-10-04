Merkezi Cezaevi’nde Grev Kaldırıldı

TÜRKMEN: “VARILAN UZLAŞI, YASAL SÜRECİN EN HIZLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİ ÜZERİNEDİR”



“TERFİ İSTEMEDİĞİMİZ GİBİ SINAVSIZ BİR TERFİ HİÇ İSTEMİYORUZ ANCAK BÖYLE BİR TALEBİMİZ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR”



BAYBARS: “MALİYE BAKANLIĞI’NDA PAZARTESİ GÜNÜ İÇİŞLERİ BAKANI, MALİYE BAKANI VE SENDİKANIN KATILIMIYLA TOPLANTI YAPILACAK”



Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Merkezi Cezaevi’nde bir kesim gardiyanın barem artışını uzun yıllardır alamadığı gerekçesiyle başlattığı süresiz grevi, İçişleri Bakanlığı ile varılan mutabakat sonrası kaldırdı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen arasında yapılan görüşmede, barem artışına engel olan yasal düzenleme için bakanlar seviyesinde toplantı yapılmasına karar verildi.

Ayşegül Baybars, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, sendikanın talebinin yasa değişikliği gerektirdiğine işaret ederek, bu talebin İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık temsilcilerinin yer aldığı teknik ekip tarafından, kamuya getireceği külfet ve kamu çalışanları arasında eşitlik açısından değerlendirilmeye hali hazırda başlanmış olduğunu ifade etti.

Süreçler devam ederken ortada bir diyalog eksikliği olduğu gerekçesiyle HAK-SEN’in greve gittiğini ifade eden Baybars, “Bu hakların temel kamu görevlileri arasında eşitliği bozmaması ve yasalara aykırı olmaması gerekiyor. Yapılacak yasaların da Anayasa’ya aykırı olmaması lazım” dedi.

Maliye Bakanlığı’nda, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı ve sendikanın katılımıyla pazartesi toplantı yapılacağını kaydeden Baybars, yasal değişikliğin mümkün olup olmadığı, bu görüşme ve daha sonra yer alacak teknik çalışmalar neticesinde görüleceğini söyledi.

Baybars, “Yasal düzenlemenin şekli veya yasal düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir mutabakat yok” dedi.

TÜRKMEN

HAK-SEN Başkanı İzzet Türkmen ise barem haklarıyla ilgili talep ettikleri yasa değişikliği üzerinde, İçişleri Bakanı ile bir uzlaşıya vardıklarını söyledi.