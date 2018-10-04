Merkezi Cezaevi’nde Grev Kaldırıldı

TÜRKMEN: “VARILAN UZLAŞI, YASAL SÜRECİN EN HIZLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİ ÜZERİNEDİR”
“TERFİ İSTEMEDİĞİMİZ GİBİ SINAVSIZ BİR TERFİ HİÇ İSTEMİYORUZ ANCAK BÖYLE BİR TALEBİMİZ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR”
BAYBARS: “MALİYE BAKANLIĞI’NDA PAZARTESİ GÜNÜ İÇİŞLERİ BAKANI, MALİYE BAKANI VE SENDİKANIN KATILIMIYLA TOPLANTI YAPILACAK”
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Merkezi Cezaevi’nde bir kesim gardiyanın barem artışını uzun yıllardır alamadığı gerekçesiyle başlattığı süresiz grevi, İçişleri Bakanlığı ile varılan mutabakat sonrası kaldırdı.
Maliye Bakanlığı’nda, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı ve sendikanın katılımıyla pazartesi toplantı yapılacağını kaydeden Baybars, yasal değişikliğin mümkün olup olmadığı, bu görüşme ve daha sonra yer alacak teknik çalışmalar neticesinde görüleceğini söyledi.
Baybars, “Yasal düzenlemenin şekli veya yasal düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir mutabakat yok” dedi.
TÜRKMEN
HAK-SEN Başkanı İzzet Türkmen ise barem haklarıyla ilgili talep ettikleri yasa değişikliği üzerinde, İçişleri Bakanı ile bir uzlaşıya vardıklarını söyledi.
Varılan uzlaşının yasal sürecin en hızlı bir şekilde sürdürülmesi yönünde olduğunu söyleyen Türkmen, talep edilen yasal düzenlemenin Merkezi Cezaevi’ndeki 230 çalışandan 100’ünü ilgilendirdiğini ifade etti.
İzzet Türkmen, sabah saatlerinde Merkezi Cezaevi’nde yaptığı açıklamada, “Konu bakanın bilgisindedir. Terfi istemediğimiz gibi sınavsız bir terfi hiç istemiyoruz ancak bakan böyle bir talebimiz olduğunu iddia ediyor” dedi.
Türkmen, terfilerin uzun yıllardır yapılmamış olmasından dolayı gardiyanların barem artışını alamadığını, bunun da bahse konu gardiyanların alacağı emeklilik maaşı ve ikramiyelerini olumsuz etkilediğini kaydetti.
Merkezi Cezaevi’nde örgütlenmiş diğer sendikaların grev kararı almamasına rağmen üyelerinin greve destek verdiğini belirten Türkmen, “Tüm arkadaşlar yüzde yüz katılımla, tüm entrikalara rağmen buradadır” dedi.
Merkezi Cezaevi’ndeki koşulların gardiyan, tutuklu ve mahkumlar açısından insani olmadığını kaydeden Türkmen, nöbet tutulan kulelerde haşerelerin dolaştığını belirtti.
“BAKANLIK, AÇLIK GREVİNE KARŞI DUYARSIZ”
Türkmen, İçişleri Bakanlığı’nın 11 gündür açlık grevinde olan mahkumlara karşı da duyarsız olduğunu ifade etti.